「AcQUA源少年」李秉諭（左起）、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道23日宣布登北流開唱。（陳俊吉攝）

「AcQUA源少年」李秉諭（左起）、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道23日宣布登北流開唱。（陳俊吉攝）

「AcQUA源少年」由李秉諭、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道組成，狹帶高人氣宣布將於3月30日首度攻進台北流行音樂中心，舉行「2024 AcQUA Tour 【I'm Here】 台北站」演唱會。今（23日）記者會上，須弘道表示，雖然自己即將赴美求學，但寒暑假一定會盡量回來工作，團體不會有解散危機。

須弘道已申請加利福尼亞大學洛杉磯分校（UCLA）、南加大、西北大學、紐約大學等學校，前兩天才完成視訊面試，預計3月放榜，他打算在演唱會當天公佈好消息，他也表示，「我想要讀娛樂相關科系，不管是戲劇、音樂我都想學」，也承諾會和團員保持聯繫，「我會很常回來，做我該做的事情，不能說離開就離開，粉絲很重要」。

隊長黃莑茗則笑說不擔心他在美國的生活，「他是很獨立的孩子，在美國應該會過得滿好的」；李秉諭也說「距離不會影響我們的感覺」。黃莑茗也分享近況，表示自己感冒未癒，最近都圍著圍巾睡覺，「我媽跟我講要圍圍巾睡覺，滿有用的，不會夜咳，也有吃中藥」。

被問到是否會邀請好朋友盧以恩去看演唱會？黃莑茗說「會邀請」，到時候演唱會會有一區座位邀請老師、朋友、以及《原子》的哥哥們，希望他們可以來看演唱會。「2024 AcQUA Tour 【I'm Here】 台北站」演唱會門票將於本週1／26(五)中午12：00全面啟售，購票請至寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富、OK便利超商。