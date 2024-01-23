感冒時，常有痰液變多的現象，讓人感到不適，其實從痰液顏色也能分辨身體健康狀態。對此，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳盤點4種痰液顏色，包括透明或淺白色、黃色、綠色，以及紅色或粉紅色，各自代表不同的意義。其中，紅色或粉紅色的痰通常跟血液有關，一旦合併有胸悶、喘、發燒等急性表現時，或無以上症狀但咳超過1個月未改善，務必立刻就醫，恐是心、肺出問題。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，痰液跟鼻涕皆為身體自然的分泌物，對維持呼吸道的潤濕和清潔具有重要作用，並特別針對痰液，分析以下4種顏色所代表的意義：

1、透明或淺白色的痰 ： 透明或淺白色的痰通常是正常的呼吸道分泌物，它有助於保持呼吸道濕潤並捕捉微小的灰塵和細菌。但要注意的是，若透明的痰伴隨咳嗽或其它症狀，仍可能需要就醫治療。

2、黃色或綠色的痰 ： 黃色或綠色的痰通常是呼吸道感染的徵兆，代表白血球在對抗病原體時釋放的化學物質，背後可能是感冒、流感或其它呼吸道疾病。

3、紅色或粉紅色的痰 ： 紅色或粉紅色的痰通常跟血液有關，這可能是呼吸道的血管破裂，或其它嚴重的呼吸系統問題，尤其若伴隨呼吸急促或胸痛，務必要立刻就醫。

除了上述痰液顏色，痰液的黏稠度也值得觀察，胡皓淳說明，其可能受到身體水分狀況的影響，過度乾燥的環境可能使痰變得黏稠，而過多的水分則可能導致痰變得稀薄。正常的痰應該是黏稠度適中，這有助於清潔呼吸道。

此外，耳鼻喉科醫師陳亮宇先前指出，咳嗽伴隨粉紅色痰液可能與心、肺有關，如肺高壓患者因肺血管破裂而咳出帶血的痰，一旦合併胸悶、喘、發燒等急性表現時，或無以上症狀但咳超過1個月未改善，務必優先排除胸腔、肺部或心臟的狀況，尤其注意肺結核，其目前在台灣發生率並不算低。