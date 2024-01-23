社群平臺Threads（中文簡稱：脆）於去（2023）年7月剛推出時，曾造成一波話題，沒多久後就出現退燒跡象，被不少人認為只是一時的風潮。不過近期Threads的熱度又開始回升，自日前的大選（2024年總統及立法委員選舉）結束後，Threads成為熱門的選舉話題討論平臺，許多政治人物也開始進軍Threads，紛紛開設帳號經營。

推出後一個月退燒？大選帶起Threads新熱度

由Meta在2023年7月推出的新型社群平臺Threads完全和Instagram連動，下載Threads App後就可以透過Instagram帳戶直接登入。除了可以沿用Instagram原先的個人資料設定外，也能選擇追蹤原先的追蹤名單。由於透過Instagram直接使用非常方便，因此在剛推出時吸引許多用戶。

不過在Threads推出後一個月左右，大家對該平臺的新鮮感漸漸消失，熱度和一開始相比退燒不少，許多一時好奇創立Threads帳號的人之後便不再使用。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「Threads」近一年的網路聲量趨勢圖中可以明顯看見在7月剛推出時出現過一波高峰，之後隨著熱度慢慢減退，8月中後開始網路討論度便大幅下降。

▲「Threads」近一年聲量趨勢變化。

不過從趨勢圖中可以發現，「Threads」在2024年初出現另一波新的熱潮，並且目前相關網路聲量仍持續上升中。帶起這股熱度的其實是2024年初的總統大選，由於Threads和現有的社群平臺如Facebook、Instagram相比更容易被推播到陌生人的發文，帶來更廣泛的討論空間，也尚未被網軍、廣告入侵，因此意外成為大家談論政治話題的新天地。

鄭運鵬、蕭美琴、王世堅都在選後開帳號！Threads變成政治話題熱門平臺？

在選前其實就已經有不少人透過Threads討論選舉相關話題，除了候選人、政黨和政見的相關討論外，本屆大選最熱門的迷因梗「4號謝新達」也經常在Threads上出現。此外，桃園市立委候選人鄭運鵬的兒子「德德」因為長相帥氣，在出席選前造勢後一夕爆紅，照片在Threads上被瘋傳，同樣帶動了Threads的使用及討論熱度。

因為兒子掀起高度討論，鄭運鵬也於近期開始使用Threads，甚至進行「海巡」，到處回覆和自己以及兒子相關的貼文，和網友的幽默互動笑翻許多人。除了鄭運鵬之外，也有其他政治人物發現Threads在選後的熱度，紛紛加入這個平臺，像是副總統當選人蕭美琴、臺北市立委當選人王世堅都於近期開始使用Threads，除了和原本就有Threads帳號的政治人物互動外，也吸引更多網友加入該平臺，為Threads帶起了一波新的熱度。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月19日至2024年01月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Threads』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。