今年43歲的藝人納豆（林郁智）曾主持《大學生了沒》、《小宇宙33號》、《同學來了》等綜藝節目，更是以《同學麥娜斯》「罐頭」一角拿下第57屆金馬獎最佳男配角，2022年初因腦出血中風緊急住院，暫時消失在螢光幕前。

鬼門關前走一遭後，經治療、修養、復健及女友陳依依陪伴，納豆重返演藝圈，和藝人王少偉、江宏傑、吳姍儒（Sandy）等人共同主持《全員請上車》，不過，近日卻被網友質疑玩遊戲明顯跟不上節奏，提出疑問「納豆是不是回不去了？」

納豆玩遊戲安靜、跟不上節奏？觀眾驚問：是不是回不去了

一名網友在PTT八卦版上詢問「納豆是不是回不去了？」原PO表示納豆參加遊戲節目，但感覺表現較為安靜，反應也沒有很好，「玩遊戲過程很明顯感覺跟不上節奏」，於是好奇納豆是不是真的回不去了。

其他網友也紛紛留言，「早就不是原本那個納豆了，變成其他人」、「真的不行，看《食尚玩家》真的差很多，單詞超級少，剩曾子余在撐，以前是納豆帶曾子余，現在完全相反」、「位子都被卡滿了要怎麼回去」、「主持需要非常快的反應，應該是沒辦法了」。

不過，大多數網友認為納豆現階段仍應以身體健康為重，「身體健康很重要」、「中風之後已經不可能是之前那個人了，身邊的人都是這樣」、「中風至少要10年才能恢復到50％」、「中風之後反應跟思考真的都會受到一點影響，這對需要效果的藝人真的很傷」、「女友不離不棄，真的很幸運又幸福」。

也有鄉民持另一派看法，認為納豆表現已經很好，「我看夜市那集感覺還好，沒有你說的那麼嚴重」、「中風能救回來這樣表現已經很好了！」、「他以前綜藝就不是走快嘴快語的那種」、「腦部出狀況然後從鬼門關走回來，還能錄節目已經很好了，再給點時間讓他恢復吧」、「他這樣的表現，還能繼續待《食尚》，猜測他對工作人員都很大方，人緣很好的緣故」、「救回來還能工作就已經很好了，過個幾年一直有在持續復健、學習、訓練的話，可能會發展出不一樣的路線」。

納豆曝結婚卡關原因衝破聲量高峰！玩遊戲打悲情牌「我中風」

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「納豆」近一年聲量趨勢，可以發現2023年4月27日納豆在節目《我們練愛吧》透露與女友依依交往5年仍對結婚卡關原因，「我的身體不知道什麼時候會變怎麼樣，然後會覺得我這個時候跳出來說我要娶你，我覺得我好像很不負責任的一個人」，盼外界再給他一點時間，依依對此也哽咽表示，「我很珍惜我們在一起的每一刻」，坦言得到的幸福比起辛苦來的更多，兩人更是數度落淚，網路聲量累積1,174筆。

2023年9月11日，納豆在《綜藝3國智》中「PK拔河」環節對上台北海洋科技大學運休系學生，比賽開始前便打出悲情牌先喊「我中風」，讓對手不知所措，只好比出OK手勢，旁邊的藝人也開玩笑表示「你還敢拉嗎」、「你知道怎麼做了吧」、「今天要站在那邊就多不容易了」、「我們這節目很多人在看喔」，網路聲量累積441筆。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月22日至2024年01月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『納豆』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。