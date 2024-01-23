大甲高中建置水療室完善運動防護措施。（台中市教育局提供）

惠文高中設立「惠文名人堂」。（台中市教育局提供）

全國高級中等以下學校體育班績效優良名單出爐，其中台中市立大甲高中、惠文高中自2020年起連續3年獲得績效優良學校，去年免經評選即獲績效優良體育班榮譽，今年兩校再獲頒此獎項，創下連續5年蟬聯績優體育班殊榮，獲體育署頒發150萬元獎勵經費。

台中市教育局長蔣偉民指出，市府投入許多經費厚植運動競技的競爭力，改善運動環境設施，落實體育專業課程及適性活動規畫、聘任專業訓練人力、建立運動防護系統、精進各運動種類三級銜接體系及培訓獎助基層優秀選手，讓更多績優運動選手根留台中，更在國內外競賽獲獎連連。

大甲高中為培育田徑、自由車及手球等運動種類優秀運動選手，積極充實校內場地設備與運動傷害防護措施，特別設立專業運動防護室及水療室，引進懸吊運動系統等運動科學裝置，有效訓練核心肌群以增強運動表現，在國內大型賽會及錦標賽捷報連連，屢次入選國家代表隊為國爭光。

另外，惠文高中為台中市田徑、足球、輕艇及羽球種類重點發展學校，體育班兼顧學業與術科發展，不僅落實訓練及參賽正常化，聘用專職運動防護員教導選手正確防護知識與措施，學科教師也因應學生學習需求發展主題式自編教材；另設有「惠文名人堂」展現學校豐碩競賽成果。

教育局強調，市府將持續完備三級銜接培訓體系，除強化體育班課程計畫審閱及自我評鑑機制，提升體育師資課程教學研發知能，也透過定期訪視並回饋改善意見，分享績優體育班學校經驗，持續精進體育班獎勵、輔導與改善等制度，期許未來發揚各校體育班特色運動種類優點，成就台中市校園競技體育的優質品牌。