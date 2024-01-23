后豐大橋下游側橋面新增引道，立委楊瓊瓔23日邀相關單位舉行施工前說明會。（陳淑娥攝）

為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、陳本添推動增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，並爭取中央及市府投入近9856萬元經費，目前已順利發包，楊瓊瓔23日舉行施工前協調會，預定農曆年後動工，力拚年底順利完工通車。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍、陳本添今共同舉行「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路」辦理進度及規畫設計、後續施工協調會，台中市建設局、經濟發展局、交通部公路局中區養護工程分局、經濟部水利署第三河川分署、神岡區公所、后里區公所、豐洲科技工業園區廠商協進會及多位廠商均出席。

建設局簡報說明，后豐大橋下游側將新增35.7公尺長的引橋，並新闢1800公尺長的路堤，以銜接堤南路，通往豐洲科技工業園區，由於堤南路既有路面老舊龜裂，也將一併修整900公尺，重新刨鋪瀝青混凝土。

建設局表示，此引道工程總經費9856萬元，感謝立委楊瓊瓔協助爭取中央補助8082萬元（82％），地方自籌1774萬元，目前已完成發包程序，明將公告決標廠商，目前正辦理河川公地施工核准，預定農曆年後開工。

由於引道工程涉及河川公地，第三河川分署長張稚煇表示，已收到建設局申請書件，部分格式、資料尚須補正，因涉及署內3個單位審核，建議申請單位盡速補正，會鼎力支持協助，以利開工。相關單位也針對工程項目及交通黑暗期等交換意見，力拚年底如期如質完工。

豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇、創會理事長林炎煌及多位廠商一致感謝立委楊瓊瓔及市議員陳本添、羅永珍推動引道工程，以不到一年時間，促成工程順利發包。

羅永珍指出，因涉及私有土地徵收，引道工程只能單向西接堤南路，而堤南路無法東接后豐大橋，仍希望能雙向通行。陳本添則提醒未來完工之後，后豐大橋指示牌面可能更為複雜，憂心可能造成碰撞交通事故，必須做好規畫及宣導。

楊瓊瓔表示，爭取中央補助不容易，尤其須在今年年底期限內完成，肯定建設局提早完成規畫設計等作業，她也努力爭取中央在今年1月8日核定補助8082萬元；未來完工通車後，可望縮短15分鐘車程，減少尖峰時刻交通壅塞，降低交通事故發生，並促進豐洲一、二期工業園區發展。