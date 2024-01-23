花蓮富里鄉竹田義民亭是南區客家族群的信仰中心，也是當地鄉親聚會的重要場域。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富里鄉竹田義民亭是南區客家族群的信仰中心，也是當地鄉親聚會的重要場域，不過其廁所老舊，多處不堪使用，增添信眾如廁風險，縣府為此斥資近120萬元重新翻修，並考量長者需求增設無障礙空間，整體工程預計農曆年前完成，讓新春參拜的民眾有煥然一新的感覺。

富里竹田義民亭建於1945 年，由新竹地區移居當地墾拓的客家人所建，是花東地區唯一主祀義民爺的廟宇，其信眾範圍含括羅山村與新興村等地，是周遭村落的信仰中心，每逢義民節儀式，吸引許多族群共襄盛舉，是當地信仰的凝聚中心。

客家事務處長潘乾鑑表示，竹田義民亭不僅是南區客家精神凝聚的宗教場域，也是是當地鄉親聚會的重要場所，其神轎班與神轎體驗文化極具有特色，不過周邊尚有老人會及社區發展協會，人口以長者居多，節慶或民眾參訪廟宇時，如廁需求增加，但原廁所設備多處老舊不堪使用，造成信眾及遊客不便也增添風險，亟待修繕。

經縣府挹注約120萬元辦理竹田義民亭廁所修繕工程，除整修舊有的設備，也增設無障礙空間，提供長者友善的如廁環境，預計農曆年前完工，盼完成整建後，讓新春參拜的信眾及遊客能感受花蓮客庄環境的舒適性。

此外，客家處改善客庄環境不遺餘力，陸續向中央爭取建設經費，針對客家信仰中心，如鳳林鎮長橋褒忠義民亭、富里竹田義民亭、水頭伯公廟、竹田聚落路邊伯公、學校園福德祠等進行環境美化營造。