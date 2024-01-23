近幾年台灣國際觀光變得很有名，甚至有不少知名國際YouTuber都來台灣觀光，因此長期旅居國外YouTuber Adele就決定訪問曾在台灣生活過的歐洲當地人，會如何評價在台灣的生活，影片中，受訪的外國人都給台灣整體很高分的評價，但對於會不會選擇定居台灣，他們卻給出否定的答案。

Adele在YT頻道「¡Hola! Explore with Adele」上架最新影片中，訪問一男一女兩位法國人，在1到10分的評分中，他們都紛紛給了8分，甚至是9分的超高評價，他們提到台灣很容易生活，台北和巴黎比起來很安全也很方便，治安也很好，小小的土地上卻涵蓋各式各樣的風景和美食，人很好也很熱情。

不過在提到台灣的壞處，和不會想長期居住的原因，女受訪者表示，台灣的高工時，是其中讓她不會想居住的原因，此外，文化差異太大，還是會想念自己的文化和家人，所以只會考慮短期居住。

另一名男受訪者則表示，台灣有很多優點會讓他想住，不過他表示「我不知道台灣是否適合養育孩子，覺得在台灣教育體制下，孩子會有很大壓力」覺得雖然台灣教育可以培養出勤勞和有紀律的人，但是有點忽略掉開闊思維，侷限學課本裡的東西，佔掉人生好大一部份。