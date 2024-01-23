國道一號高速公路西螺段的穿越橋為早期興建，去年2月起進行拓寬，工程預估今年底完工，高公局預估今年春節假期流量大，初一至初三尖峰時間首次封閉西螺交流道南下匝道「入口」3天，呼籲民眾及早規畫改道。

國道1號西螺交流道230公里469公尺處穿越橋為早期興建，路幅較窄且缺乏路肩，較常發生車禍，高公局去年2月起改建南下、北上跨越台一線的橋梁，將拆下2座舊橋梁換新，新增1主線道及路肩。

高公局根據去年二二八假期、清明節、端午節、今年元旦假期疏運情況研判，該工程是車流瓶頸路段，農曆初一至初三時西螺交流道南下入口車輛恐增加主線道負荷量，這3天早上5點至中午12點封閉西螺交流道南下入口，請改道至虎尾交流道再上，但不影響西螺交流道出口。

西螺、二崙、崙背、莿桐近年觀光人次增多，西螺交流道是北部遊客主要前來的通道；西螺果菜場也是全台3大果菜市場，高公局鮮少封閉西螺交流道，今年為春節疏運，試辦封閉南下匝道入口3天。

高公局指出，國1初一至初三5點至12點南下入口封閉的有平鎮系統、埔鹽系統、西螺交流道。國1初三至初五中午12點至21點，封閉虎尾、仁德、王田交流道北上入口。