苗栗縣府社會處關懷街友。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

避寒專用貨車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

中央氣象署發布寒流低溫特報，各地氣溫急遽下降，苗栗縣三灣鄉大河測站，今天清晨6點更測得僅4.7度，苗栗縣府社會處因應結合社福團體、6家友善旅館，提供臨時夜宿、友善旅館及避寒專車等服務，讓街友抗寒，截至昨天已有12名街友獲得幫助。

苗栗縣府社會處社會救助科長邱苹榛表示，縣府結合人安基金會、苑裡東里家風提供臨時夜宿服務，另針對街友聚集地區與縣內6家友善旅館合作，協助街友短暫時期避寒措施，同時也提供麵包、泡麵等乾糧及長袖衣物、外套、睡袋等禦寒用品，讓他們平安度過寒冬。

她說，縣府昨天偕同創栗協會合作，出動5噸重「避寒專用貨車」，停設在苗栗市正德愛心廚房前方停車場，每日可提供6名街友上車避寒，內部另備有保暖用品包括睡袋、毛毯、暖暖包及礦泉水、乾糧、便當等物資，截止昨日共計12名街友使用避寒專車及友善旅館服務，避免因低溫而導致憾事發生。

縣長鍾東錦針對此次寒流來襲，特別請社會處及警察局協力合作，指示各派出所警員在外勤巡邏時，發現有街友於外棲身避寒，先行帶回派出所查明身分如確實無家屬，可協助街友入住6家友善旅館，相關費用由社會處協助支應。

社會處長楊文志表示，這次禦寒專案，感謝創栗協會、人安基金會、苑裡東里家風及縣內6家友善旅館共同在低溫期間關懷街友，提醒民眾若發現街友長期露宿在車站、公園、地下道等公共場所，氣象署發布低溫特報期間，可先請派出所協助緊急避寒，另通報社會處037-332053、1999為民服務專線，提供相關社會福利服務。