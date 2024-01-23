十鼓文創園區農曆春節前打造全新網美打卡景點「魔域王座」。（曹婷婷攝）

以百年糖廠為展演舞台的台南仁德十鼓文創園區，延續歷年來善用工業遺產所營造的懷舊氛圍，今年更特別在農曆春節前，營造充滿魔幻氣息的網美打卡景點，2月2日至4日推出3天市集，更將熄燈2小時回歸最原始、自然的情境。

鏡中人畫框能讓人與空間產生互動，感受魔法迷幻感。（曹婷婷攝）

十鼓文創園區今天開箱坐落於園區夢糖工廠1樓的「魔域王座」，內容包含魔法異次元空間、魔法巨幅動畫、魔法鏡中人、魔法地表、魔法藤蔓、魔法書牆等，魔幻展場前身為糖廠機房，現場布置藤蔓、挑高15公尺的魔法書牆等。

除了全新打卡景點問世，十鼓也將於2月2日至4日推出魔法慶典規畫市集及展演，3天市集更將在晚間6點至8點熄燈，重回原始不插電的時空，彰顯充滿原始氣息的古老魔法世界臨場感。

重頭戲是2月3日晚間「魔法夜祭」，十鼓攜手滯留島舞蹈劇場、少林長拳門力行武術總會，融合舞蹈、馬戲、歌唱等元素，打造最神祕的魔法2.0夜祭體驗，表演長度約75分鐘，遊客除了體驗沉浸式的魔法市集外，也能購票欣賞魔法夜祭限定演出。