日本新幹線因架空電線垂落，導致多個路段暫停行駛，目前已知東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線等3個路段確定將全天停駛。稍早埼玉市一處新幹線停車處傳出類似爆炸的巨響，現場竄出濃煙，造成2人輕重傷。另外有乘客描述，上午搭乘新幹線時，突然看到一根類似桿子的東西掉下來，接著傳出巨響，車窗裂成了蜘蛛網狀。

日本放送協會（NHK）最新報導，東日本鐵路公司（JR東日本）表示，因架空電線問題，確定東北新幹線「東京―仙台段」、上越新幹線「東京―高崎段」、北陸新幹線「東京―高崎段」等3個路段的上下行將全天候停駛。

事發在當地時間上午9時58分，東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線突然停電，經查確認是上野站與埼玉縣大宮站之間上坡路段的架空電線垂下所致。

朝日電視台報導，JR東日本隨即派員前往調查，不過下午2時40分，埼玉市中央區一處新幹線的停車處突然冒出濃煙，並發出類似爆炸聲的巨響，消防部門接獲民眾報案，稱目擊新幹線鐵道上有東西在燃燒，JR東日本員工在滅火。

日本新幹線停駛，下午工作人員維修時不慎觸電，現場爆出巨響、冒出濃煙。

消防部門表示，2人在停駛的新幹線附近進行修復工作時，似乎觸電、燒傷，其中一名50多歲的男子重傷，另一名40多歲男子輕傷，兩人目前已送醫治療。

另外，一名搭乘新幹線的34歲女乘客回憶，上午列車行經埼玉市，她突然看到窗戶外有一根類似桿子的東西掉下來，接著傳來一聲巨響，車窗窗戶裂成了蜘蛛網狀。

日本新幹線因電力問題停駛，乘客拍下不明物體掉下後、車窗裂成蜘蛛網的樣子。

她描述，3秒後新幹線煞車、減速，當列車停下時，車上動力全失。