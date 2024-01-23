北市東區烘焙名店「普諾麵包坊忠孝店」，祭晚鳥新春開運禮盒，最低450元起。（普諾麵包坊提供）

蛋黃酥控絕不能錯過「珍饌蛋黃酥禮盒」，9入滿滿古法手製蛋黃酥，新春優惠899元。（普諾麵包坊提供）

「經典鳳梨酥禮盒」堅持古早風味，酸甜適中不膩口，曾單月銷售破5000盒佳績。（普諾麵包坊提供）

再3周即將迎來農曆春節假期，瞄準新年走春送禮需求，台北東區烘焙名店「普諾麵包坊忠孝店」，即日起推出「晚鳥新春開運」系列禮盒，3款禮盒網羅品牌暢銷的蛋黃酥、手工餅乾、鳳梨酥，尤其是連年賣破5000盒的鳳梨酥禮盒，9入售價450元，親民價好入手。「普諾」一系列年節伴手禮通通千元有找，高CP值送禮自用都適宜。

「晚鳥新春開運」系列禮盒中最受年輕族群喜愛的「龍耀新春珍饌雙饗禮盒」，內含經典的「珍饌相思豆沙蛋黃酥」外，此次特別加入麵包坊西點主廚特製的「巧克力海鹽」、「麗絲」手工餅乾2包，主廚堅持以低甜度、多層次、酥鬆化口的手法特製手作餅乾，中、西式甜鹹點放入此款禮盒中，古早味的經典雋永搭配西式的味蕾驚喜，限量優惠價每盒999元。

蛋黃酥控不能錯過麵包坊此次祭出的「珍饌蛋黃酥禮盒」，禮盒中的手作「珍饌相思豆沙蛋黃酥」，酥脆的金黃外皮搭配古早味手敲鹹蛋黃，包裹香濃綿密的紅豆泥，看似簡單平凡的蛋黃酥卻帶給味覺甜而不膩、酥香綿密交織的迷人口感。

1盒9入象徵長長久久，新春特惠價899元。

象徵好運氣的「鳳梨酥」是過年熱門的送禮選項，「普諾」嚴選台灣在地優質鳳梨，獨家秘製口感彈牙、酸甜適中的鳳梨果醬；揉製金黃酥香的餅皮與內餡搭配，製成小金磚造型，深受消費者喜愛，連年賣出超過5000盒的好成績，新春限定價9入450元。