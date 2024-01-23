本週一（22）印度哈雅納省（Haryana）比瓦尼市舉辦的一場《羅摩衍那》史詩舞台劇中，飾演哈神猴哈努曼（Hanuman）的男演員，在舞台上的演出過程中突然心臟病發猝死，觀眾還以為這是表演的一部分，直到有人試圖叫他的時候才發現已經氣絕。

हरियाणा के भिवानी में कलाकार की मौत हो गई, स्टेज पर खड़े लोग तालियाँ बजाते रहे



जब थोड़ी देर कलाकार उठा नहीं तो और तेज तालियाँ पीटने लगे, देखिए आप pic.twitter.com/6w8XhUTlnY — Nigar Parveen (@NigarNawab) January 22, 2024

據《今日印度》（India Today）23日報導，這名男演員名叫梅赫塔（Harish Mehta），事發於比瓦尼市一場名為「Raj Tilak」的活動，以紀念史詩《羅摩衍那》中的主角、主神毗濕奴的化身之一的英雄羅摩（Rama）。

在這個舞台劇中，其中一個橋段是要為羅摩的加冕進行準備，在一段歌舞昇平後，飾演神猴哈努曼的梅赫塔應該要跪拜在羅摩的腳前。

當梅赫塔準備好要在羅摩的腳前鞠躬時突然倒下，有一段時間，觀眾以為這是表演的一部分，但當有人試圖從舞台上扶起他時，他仍然沒有反應，送醫急救後醫生宣告不治。

梅赫塔曾在電力公司擔任工程師，過去25年中也一直在活動飾演哈努曼。正值印度全國正在慶祝阿約提亞的羅摩寺「Pran Pratishthan」儀式之際。

除了梅赫塔不幸身亡之外，當天稍早還有一名65歲的男子在阿約提亞參加羅摩神像「Pran Pratishtha」儀式時心臟病發作。活動現場的醫療人員迅速為他進行急救，待狀況穩定後送往市立醫院進行進一步觀察和專業護理，