本週一（22）印度哈雅納省（Haryana）比瓦尼市舉辦的一場《羅摩衍那》史詩舞台劇中，飾演哈神猴哈努曼（Hanuman）的男演員，在舞台上的演出過程中突然心臟病發猝死，觀眾還以為這是表演的一部分，直到有人試圖叫他的時候才發現已經氣絕。
據《今日印度》（India Today）23日報導，這名男演員名叫梅赫塔（Harish Mehta），事發於比瓦尼市一場名為「Raj Tilak」的活動，以紀念史詩《羅摩衍那》中的主角、主神毗濕奴的化身之一的英雄羅摩（Rama）。
在這個舞台劇中，其中一個橋段是要為羅摩的加冕進行準備，在一段歌舞昇平後，飾演神猴哈努曼的梅赫塔應該要跪拜在羅摩的腳前。
當梅赫塔準備好要在羅摩的腳前鞠躬時突然倒下，有一段時間，觀眾以為這是表演的一部分，但當有人試圖從舞台上扶起他時，他仍然沒有反應，送醫急救後醫生宣告不治。
梅赫塔曾在電力公司擔任工程師，過去25年中也一直在活動飾演哈努曼。正值印度全國正在慶祝阿約提亞的羅摩寺「Pran Pratishthan」儀式之際。
除了梅赫塔不幸身亡之外，當天稍早還有一名65歲的男子在阿約提亞參加羅摩神像「Pran Pratishtha」儀式時心臟病發作。活動現場的醫療人員迅速為他進行急救，待狀況穩定後送往市立醫院進行進一步觀察和專業護理，
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