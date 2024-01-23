大陸男星吳亦凡2021年因涉嫌性侵、誘騙未成年少女遭逮捕，被判13年徒刑、附加驅逐出境，從頂流偶像一夕之間成為罪犯，今（23日）在北京市十六屆人大會議上，他被以「嚴重犯罪典型案例」為報告，並曝光案件細節。

北京高等法院院長寇昉在會議上提到三起嚴重犯罪典型案例，其中一起就是吳亦凡的案件，指出他強姦、聚眾淫亂案罪刑外，也說明案件細節，包含他在2020年11月至12月間，在其住所趁3名女性醉酒後無力反抗之際，強行發生性關係。

此外，2018年7月1日，吳亦凡在其住所夥同他人組織另外2名女性，酒後進行淫亂活動，因此北京市朝陽區人民法院以強姦罪、聚眾淫亂罪，判處吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。

而吳亦凡不滿上訴，二審仍維持原判，網上也流出吳亦凡媽媽替兒申訴的一封信，先是替自己教子無方向社會大眾道歉，但也提到受害者除了都美竹以外，其他兩位後來還跟吳亦凡有良好的聯繫，也沒有報警，她心疼兒子受到不公不義的待遇，會繼續申訴，不過後來文章遭刪除，讓外界霧裡看花。

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