無黨籍市議員高忠德指出，連續1周到今早已經11次流會，如果沒有在3月底前完成預算審查，依照地方制度法規定，總預算就要交給行政院協商通過。（柯宗緯翻攝）

高市議會藍綠因「委員會變抽籤制」連日來爭鬥不休，到今（23）日已經流會11次，民進黨高市議員黃明太下午直嗆，自己氣到已退出民進黨團，再這樣下去就要退黨。國民黨高市議員方信淵最後提額數問題，下午再度流會。議長康裕成表示，明天下午將進行3個黨團協商。

高市議會17日日成立各種委員會，國民黨黨團以黃捷、李柏毅將就任立委為由，建議延期或調整委員會人數，卻不被採納，怒嗆康裕成鴨霸強行要改選，最終藍營及無黨黨團憤而離席放棄選擇各委員會，康裕成則拍板由議事人員抽籤補足各委員會缺額，事後藍營連日來在臨時會杯葛，提出清點人數，現場出席議員未過半，最終都流會，截至今早已11度流會。

黃明太今下午開會時直說，最近流會浪費很多行政資源，每次要簽名領出席費覺得很慚愧，兩個黨為了一個委員會選舉鬧到現在，到現在預算沒辦法通過。

「從頭到尾，我都認為國民黨的主張沒有錯！」黃明太認為，黃捷、李柏毅當選立委，下一個會期無法參與，委員會又來參加分配，這有適當嗎？於情於理，國民黨都有理，不知道民進黨在堅持什麼？

「如果再這樣下一次會期也會這樣清點，那高市議會就關起來就好！」黃明太自爆，委員會選完當天，就退出民進黨團，「如果這政黨淪落到這個程度，為了私利，我會宣布我退出民進黨」，希望兩黨節制點，趕快把預算審完，不要讓行政院來審，不然會笑破人家的嘴。

無黨籍市議員高忠德指出，連續1周到今早已經11次流會，如果沒有在3月底前完成預算審查，依照地方制度法規定，總預算就要交給行政院協商通過，那請問一下市議員要做什麼？「綁架預算不可取，人民會唾棄你」。

方信淵則呼籲，為了這兩位當選立委的議員，大家吵吵鬧鬧，希望議長康裕成用智慧盡快化解紛爭，民進黨也應該拿出最大的誠意，跟無黨籍、國民黨籍做最大的溝通，最後他提出交通部門預算擱置，以及額數問題。

經主席康裕成宣布交通部門預算擱置，清點人數現場未過半，最終散會。康裕成說，明天下午2時45分，3個黨團再次進行黨團協商。