台北市中山警分局前女警邱薏瑄，不僅假藉職務名義違法替友人查民眾個資，還與詐騙集團成員男子郭宣良交往，幫郭的上游製造假扣押筆錄黑吃黑，更向想請她也幫忙黑吃黑的另名詐團成員郭男開口索賄700萬，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。

檢方調查，邱薏瑄2014年起擔任中山警分局警員，因外型亮眼、又高調開賓利上班受到大眾矚目。但她卻涉替友人違法利用警政署M-Police系統濫查民眾個資，又與詐團男子郭宣良交往。

郭宣良將另名同樣從事詐團、欲私吞詐騙款項1000萬的郭姓男子引薦給邱薏瑄，郭男開出30萬元報酬欲請邱女幫忙做假扣押筆錄，怎料邱女竟向郭男獅子大開口要700萬元，郭男遂因此作罷。

但郭宣良知悉女友邱薏萱可以幫忙「黑吃黑」，在去年7月要她製作虛假扣押筆錄，並將筆錄交給郭宣良的上游，藉此使郭的上游可以拿假筆錄向詐團高層稱「300萬被警方查獲了」，以此方式黑吃黑。

檢方認為，邱薏萱是具有公權力的警員，卻非法查詢民眾個人資料12筆，又索求700萬元，為違背職務要求賄賂罪，依個資法、貪汙治罪條例等罪起訴，並依公務員身分要求加重其刑。