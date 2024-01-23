台中市僑泰高中23日與華山基金會、大里扶輪社合作，邀請大里區與南區7位獨居長輩到僑泰校內咖啡廳用餐，法國交換生Antoine現場製作家鄉美食可麗餅與長輩分享。（潘虹恩攝）

台中市僑泰高中23日與華山基金會、大里扶輪社合作，邀請大里區與南區7位獨居長輩到僑泰校內咖啡廳用餐，並一起動手包水餃，僑泰家長會也於餐會中送上紅包祝福長輩新年快樂。（潘虹恩攝）

台中市僑泰高中23日與華山基金會、大里扶輪社合作，邀請大里區與南區7位獨居長輩到僑泰校內咖啡廳一起包水餃並用餐，提前感受年節團圓氣氛。（潘虹恩攝）

台中市僑泰高中23日與華山基金會、大里扶輪社合作，邀請大里區與南區7位獨居長輩到僑泰校內咖啡廳用餐，並一起動手包水餃，提前感受年節團圓氣氛，而法國及巴西交換生Antoine與Thaiga也現場製作家鄉菜與長輩一同享用，長輩直呼「好開心！」

僑泰高中23日上午舉辦「跨海交流祖孫情」歲末送暖，透過華山基金會與大里扶輪社安排大里區與南區7位獨居長輩到僑泰高中，並由扶少團成員、餐飲科與應英科師生帶領長輩一起包元寶（水餃），現場爺奶與師生互相交流包水餃技巧，場面溫馨。餐會中，校長温順德與陳敏嘉家長會長、賴富源輔導會長、陳耀恭榮譽會長等人，也一一發送紅包給獨居長輩，祝福他們新年快樂，長輩們對這意外的驚喜笑得合不攏嘴，也頻頻道謝。

除餐飲科師生準備炸元寶、酸辣湯和甜點製作表演，與長輩一同用餐，享受年節團員氣氛，法國交換生Antoine親手製作家鄉美食可麗餅，巴西交換生Thaiga則製作特色風味雞肉球，讓在場爺奶備感新奇，也對獨特口味讚不絕口；劉奶奶與林奶奶都說，今天來和學生一起包水餃非常熱鬧，「很開心！」

Antoine表示，他在家鄉也曾參與社區房屋重建等公益服務，很高興能在台灣參與志工活動，除製作可麗餅給長輩享用，也解說可麗餅與希臘、羅馬、基督教文化之間的淵源；Thaiga說，今日準備巴西的庶民美食雞肉球，希望長輩們能品嚐到道地的巴西食物，能向大家介紹雞肉球使用的材料及製作過程也是很棒的文化交流。

應英科主任陳正哲說，平時科內學生與外籍生的接觸僅限於課堂，希望透過這次活動為長輩進行翻譯，能在生活層面學以致用；學務主任葉筱楓說，此次活動整合各界資源，將愛心回饋給社會。希望外籍生透過參與活動，將家鄉美食介紹給長輩認識，也體驗台灣年節文化。

餐會中，校長温順德與家長會長陳敏嘉等人也發送紅包給長輩，祝福新年快樂。温順德表示，僑泰重視志工服務與學習，每年都安排學生參與各類公益活動，培養悲天憫人的襟懷與感恩惜福的價值觀。盼這次活動有如寒冬中注入一股暖流，溫暖社區獨居長輩，也讓社會更為溫馨祥和。