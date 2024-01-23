刑事局「斷投專案」破弘仁會水房 逾30人被騙5000萬元

刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，發現20歲賀姓男子等人協助詐騙集團洗錢，遂交由北部詐欺偵查中心、偵查第七大隊偵辦，先在去年11月查獲賀嫌，1月22日起至2月2日執行「斷投專案」，成功溯源破獲以竹聯幫弘仁會陳姓主嫌為首的假投資詐騙洗錢水房。

刑事局打詐「情資研析中心」分析報案資料，發現北市一名退休邱姓男子等30人，透過通訊軟體加入投資群組及APP，歹徒以投資股票、領取飆股及個股資訊為由，於去年6月至9月間誘騙被害人匯款至人頭帳戶投資，獲利想要出金時，對方告以需先繳交紅利分成才可出金，被害民眾因短時間內無法籌湊資金繳納紅利，又遭業務員封鎖通訊軟體致無法取得聯繫，才驚覺遭詐騙，其中，邱男損失500萬元最高。總財損約5000萬元。

偵七大隊報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，陸續執行兩波搜索拘提行動，去年11月先逮捕賀嫌到案，1月22日再拘提協助詐欺集團洗錢的竹聯幫弘仁會分子24歲陳姓男子等4人到案，查扣到開山刀、信號彈、鋁棒、現金、手機、存簿及提款卡等贓證物，全案詢後，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送法辦。