寒流來襲，雲林縣沿海地區漁民展開搶救虱目魚大作戰，23日台西鄉漁民表示去年底寒流，造成部分虱目魚凍傷，此波寒流溫度更低，且會持續4、5天，早上巡視魚塭氣溫約11度，已有一些虱目魚出現凍傷情況，目前只能抽取地下水注入魚塭提高塭水溫度，盡量將寒害減至最低。

雲林沿海地區有上千公頃文蛤與虱目魚混養魚塭，由於屬淺水魚塭且虱目魚又不耐寒，每次寒流來襲漁民都嚴陣以待，面對此波入冬最強寒流，漁民開始搶救虱目魚，加強魚塭周邊擋風牆、魚塭內深水避冬溝等防寒設施，並隨時準備抽取水溫較高的地下水注入魚塭。

台西鄉民代表陳文求表示，他本身有數公頃魚塭，去年底寒流溫度在10度上下，台西地區有逾萬台斤虱目魚凍斃，此波寒流溫度更低，因此他與其他漁民22日晚上便開始巡視魚塭，23日一大早繼續查看沒有狀況，已有一些體弱或幼小虱目魚凍傷，入夜後溫度會更低，要隨時備戰。

陳文求說，前陣子天氣溫暖，入夜後溫度還有20度，突然寒流來襲，虱目魚一下子無法適應，很容易凍傷或凍斃，一旦凍傷就要趕快打撈起來，避免汙染水質，同時要補充魚苗，因為虱目魚負責吃藻類，若藻類增生將會造成文蛤死亡，到時候損失更嚴重。

李姓漁民指出，目前虱目魚還未傳出大災情，24日是關鍵，因為虱目魚經過首日寒流侵襲，有些已凍傷，但外表看不出來，隔天才會漸漸浮出水面，持續低溫就會凍斃，屬於延遲性災損，希望老天爺能賞口飯吃，保佑虱目魚能撐過去，現在能作的就是隨時準備抽取地下水加溫，將損失減至最少。