智英科技股份有限公司董事長林宴臨（右三）去年捐贈基隆市政府福特旅行家復康巴士1輛，23日再次捐贈中華三菱得利卡復康巴士1輛，並由副市長邱佩琳（左二）致贈感謝狀肯定義舉。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

智英科技股份有限公司董事長林宴臨（右三）去年捐贈基隆市政府福特旅行家復康巴士1輛，23日再次捐贈中華三菱得利卡復康巴士1輛。圖為社會處長楊玉欣實際試乘復康巴士。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市與新北市於去年6月30日簽署「三好平台」MOU，讓兩縣市持續整合社福資源，當時智英科技股份有限公司董事長林宴臨作為平台愛心大使，捐贈基隆市政府福特旅行家復康巴士1輛，23日再次捐贈中華三菱得利卡復康巴士1輛，並由副市長邱佩琳致贈感謝狀肯定林宴臨義舉。

基市府社會處表示，林宴臨去年獲知基隆市與新北市將共同推動「社福三好」平台，於去年6月30日「三好平台」MOU簽署記者會上，捐贈1輛復康巴士給基隆市，表示基隆、新北一家親，只要能力所及，會持續關心基隆，每年贈送一台復康巴士給基隆市政府。

社會處指出，林宴臨「一諾千金」，於在2024年首月就兌現其承諾，再次捐贈中華三菱得利卡復康巴士1輛，持續將無障礙運輸資源帶進基隆，嘉惠本市身障朋友。

社會處長楊玉欣表示，截至目前基隆市身障人口總計有2萬1000餘人，占全市比例約 5.9％，現有復康巴士總計30輛，其中約有15輛使用達10年以上，且因復康巴士使用頻率高於一般車輛，維修成本亦逐年增加，將逐年汰換老舊車輛，以維護身心障礙朋友乘車安全及提升基隆市復康巴士服務品質。

基市府表示，感謝林宴臨捐贈復康巴士車輛，將更多無障礙運輸資源帶入基隆，攜手基隆市政府精進復康巴士服務，將基隆市打造成「亞洲最有愛的城市」，共創有愛共融且宜居的城市環境。