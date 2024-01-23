新北市議會今（23）日加開臨時會，綠營要求新北市長侯友宜24日赴議會補做「施政報告」及「預算報告」，藍營則籲綠營勿再政治操作，應先就市民關心的議案及基金預算做審查，白營則要求侯友宜補書面報告，尤其應針對選舉期間提出的國政與市政矛盾部分做說明。藍綠協商未果加上綠營退席抗議，現場人數未過半，無法確認議程，主席副議長陳鴻源宣布本次臨時會散會。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，市長選後回歸市政，宣稱會全力以赴，黨團希望請假113天參選的他，能回議會補做施政報告與預算報告，畢竟今年總預算高達2131億元，提出24日下午議程增加市長施政報告與預算說明，讓市民可以看見市長誠意。

新北市議會國民黨團書記長廖先翔則持反對意見，認為上次會期該有的程序施政報告與預算審查程序都已走過一遍，議程再重複進行一遍沒有必要也有點多餘。

國民黨議員黃心華則說，上次定期會副市長劉和然要上台報告，民進黨百般阻撓，下次定期會4月份即將開始，綠營想質詢侯友宜質詢多的是機會，不需再有政治動作，急著在這幾天質詢市長，應討論與民生相關的議案，「選完歷史就該翻頁，不該繼續政治清算」。

另因侯友宜請假期間，新北發生國三割喉案及新北果菜公司傳出弊案，民進黨議員林銘仁與黃淑君則提動議要求侯友宜到議會做校園安全專案報告，果菜公司也應就該如何檢討到議會做專案報告。

國民黨議員陳偉杰接著發言稱，臨時會過去無市長專案報告慣例，應回到臨時會主題，針對各項基金預算與低溫假放假標準做討論，其他部份等下次定期會討論。

民眾黨議員陳世軒則主張，侯友宜應加倍奉還在新北市民身上，應以書面報告說明請假期間的市政推動進度，及未來3年的市政願景，另侯友宜參選總統時提出的國政與市政政見矛盾，也應交代清楚。

民進黨議員李余典則爆料，廖先翔昨到淡水找鄭宇恩，承諾侯友宜會到議會報告；廖先翔否認，藍綠為此爭論不休。