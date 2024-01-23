寒流到來讓全台陷入急凍狀態，部分山區甚至下雪，火鍋業者看好這波商機紛推優惠，激起民眾到店用餐暖胃的慾望，包括身分證對中指定數字可享火鍋免費、內用達到低消免費送肉盤等。

金色三麥與林聰明沙鍋魚頭攜手推出「沙鍋魚頭啤酒鍋」年菜套餐。（金色三麥提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金色三麥迎接龍年，除了推出與嘉義名店林聰明沙鍋魚頭合作的「沙鍋魚頭啤酒鍋」，內用還有限時好康，即起至25日，身分證包含「2、0」內用指定火鍋半價，如果有「2024」更是直接免費，每桌僅優惠乙鍋，優惠不併用；指定火鍋湯底包括精選麻辣鍋、南洋風味叻沙鍋、現釀啤酒海鮮鍋、酸菜白肉富貴鍋、蝦皇暹羅浴鍋。

無老鍋信義店限時內用達到低消就送「鮮Q嫩豚豬」，留下好評再招待獨創手搖飲。（鼎王餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

鼎王餐飲集團旗下品牌「無老鍋」近期開設複合式新店型，插旗台北信義商圈，明星湯頭包括「麵包豆腐白湯鍋」風味獨特，湯頭入口香醇濃郁；「無老辣香鍋」以中藥香辛料熬製湯頭濃醇，口感微辣又不刺激。獨門特色「冰淇淋豆腐」揉合花枝漿等食材製成，質地比豆腐更細嫩滑順如同雪糕般口感，放入鍋中湯底變得更香濃可口；針對台北信義店特別研製獨家甜點「流沙白糖粿」，現點現做外酥內軟的白糖粿、灑上花生粉再淋上香濃紅糖，酥脆不膩口一吃上癮。

新店型首店店裝以「古銅金」為主軸，典雅與現代的交融營造質感輕奢風，吧台設計混搭大理石元素，勾勒出設計感，全新升級「複合式店型」，結合火鍋尬茶飲的消費模式，開心吃鍋還能喝到沁心的特色茶飲。主打飲品「柚見蜜香綠凍飲」以清新葡萄柚、蜂蜜搭配綠茶，加入滑嫩的鐵觀音茶凍，濃郁香甜中略帶微酸口感；「無老菊花飲」為招牌飲品，以枸杞與杭菊黃金比例沖泡，入口淡雅茶香，富含菊花的原汁原味。

新店開幕優惠活動包括24日至31日內用達低消免費送「鮮Q嫩豚豬」乙盤；2月29日前消費並撰寫Google商家好評送「指定手搖茶飲」乙杯；全台無老鍋31日前平日內用發票金額滿2500元享「梅花豬肉買一送一」。

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