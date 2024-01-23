法國精品音響Devialet 首度與來自紐約和北京的藝術家鮑楊和劉娃合作，正式發表由二人設計的限量版 Phantom I 108dB 無線揚聲器，現於Devialet 台北101旗艦店與2月1日開幕的台中大遠百限定店獨家限量發售，售價為20萬8000元。
兩位藝術家將經典旗艦產品 Phantom I 重塑成藝術創作《ANIMAL》，透過藝術展示無窮音樂和蛻變的概念。由 Ateliers Gohard 工坊的資深工匠以手工鍍金技巧綴上 22.5K 金箔和紅色清漆，光彩奪目。
Devialet 聯合創辦人兼設計總監 Emmanuel Nardin 表示：「Phantom I 作為 Devialet 的旗艦產品，不只完美平衡藝術美感與引領業界的頂尖科技，更充分體現 Devialet 結合突破性設計與卓越聲效的宗旨。這次是我們首度與藝術家合作，很高興能與楊鮑和劉娃攜手打造限定版本，締造觸動情感的豐富感官體驗。這兩位才華橫溢的年輕藝術家憑著無窮創意，靈活展現祥龍的威武和懾人力量，亦令 Phantom 締造的聆聽體驗更加精彩。」
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