農曆春節將到，政治人物也開始發送各式各樣的春聯，國民黨台北市議員、立委當選人徐巧芯今年跳脫傳統，春聯不以紅色為基底，而選用明亮的金黃色系，龍身圖案上寫著金龍報喜，龍字則特別以紅字打底凸顯。但黃色的春聯卻引來綠營批評，被指與喪事、守孝有關，徐巧芯則強調，兩者完全不一樣，多重用色象徵幸運、守財、健康、繁榮、順利等寓意。由於來索取的人實在太多，她也正在加印同款的紅包袋準備發送。

徐巧芯今(23日)在臉書發文表示，謝謝綠媒還有塔綠班們的宣傳，亂扯什麼她的春聯是家裡有人過世才貼的。先不論他們跑到大陸的內容農場去抓資料的意義是啥（難怪被稱為淘寶華），有眼睛的人都看得出來這個春聯跟他們說的那種完全不一樣。但總之，塔綠斑的大力宣傳，讓辦公室電話突然被打爆，超多人來要龍年春聯。「奇怪了我的貴人是不是其實就是恨我入骨的斑斑？每次都靠他們幫忙欸，真心感謝！」

「還真的很多人說我今年順利當選運氣應該很好，也想在門口貼起來，沾沾喜氣！」徐巧芯強調，有眼睛的人就看得出來，「金龍報喜」的春聯除了，金色、黃色系之外，還有桃紅色、藍色，繽紛的色彩跳脫傳統，給大家一個新的選擇。「而且因為來索取的人實在太多，我也正在加印同款的紅包袋送給大家喔！」

徐巧芯指出，她的春聯的設計師也提到：「春聯設計呈現龍雲駕霧的樣貌，寓意著幸運與祥瑞的到來；龍的色彩選用藍色與金色麟紋，藍色代表冷靜平靜、清新智慧，並帶來守財的好運；金色是富貴、光明的象徵，更在佛教中代表著靈性、幸福與健康。而彩雲選用富貴桃紅色，象徵好運與好彩頭，將幸福和繁榮送到民眾身邊；底色選用黃加金色梅花，金色水紋和牡丹花的連續圖文，讓春聯增加華麗感；牡丹象徵花開富貴，連同流動的水，寓意幸運和生活如同水流，一整年源源不絕，順利進展。」

「喜歡的人可以這裏索取，之後還有紅包袋喔！」徐巧芯列出領取春聯的時間地點：1、南松山信義區各里辦公室。2、徐巧芯競選總部：地點：臺北市信義區莊敬路423巷8弄10號。時間：1/24-1/31；下午14:00-17:30（每人限領兩份，數量有限發完為止）。