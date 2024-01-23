YouTuber Toyz曾開箱網紅「超派人生」超哥的雞排店，評論對方店家產品難吃，還疑似拍到違規行為，令超哥不滿Toyz批評，兩人隔空交火，新竹市環保局調查後確認是將清洗鍋具的廢汙水倒入排水溝，依照《廢棄物清理法》開罰4800元罰鍰，近日Toyz再去超哥新開的日料店裡直播，當著超哥的面嫌棄醋飯不好吃，超哥試圖勸解但Toyz仍堅持想法，讓超哥憤怒下打到Toyz頭破血流，此事在網上掀起熱議，有許多網紅發表看法，令超哥批評「蹭熱度的人嘴臉噁心」，留言區，沒想到貼文留言區驚見藝人李易發聲。

網紅超哥過去就因Toyz批評其雞排店「狗都不吃」產生口角，後來兩人在《賀瓏夜夜秀》節目上擁抱，本以為雙方冰釋前嫌，沒想到Toyz於20日帶著粉絲去超哥新開的日料店直播，直播中當著超哥的面批評店家醋飯不好吃，更脫口貶低「那個叔叔是腦殘」，兩人來到店外後，超哥疑似希望Toyz嘴下留情，卻仍被對方打斷「不要再扯國籍，我都聽不下去，為什麼要扯國籍，我只是來吃個飯」，令超哥理智線斷掉，揮拳揍Toyz，Toyz被揍到進醫院，超哥也進警局以5萬交保。

藝人李易在超哥貼文底下發聲。（圖／翻攝facebook）

對此雙方都在社群上抨擊對方，掀起網友熱議，不少網紅評論此事，讓超哥發文痛批許多阿貓阿狗蹭熱度噁心，如果是像館長或鳳梨就事論事評論，他絕對給予尊重，對於抱持嘲笑或蹭流量心態的人，他怒嗆：「請先照照鏡子，想想你自己算是什麼咖？」

許多網友在底下力挺超哥，不過留言區驚見藝人李易，他以寫下「Respect（尊重）」並附上4個肌肉的表情符號。