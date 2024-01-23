一名沒帶錢的男子進入燒烤店，點好點滿，一人消費近500人民幣（台幣約2128元），結果結帳時，喝得醉茫茫，兩手一攤表示沒錢付，最終遭店家報警將人帶回，因涉嫌詐騙被依法行政拘留5日。

這霸王餐事件發生在大陸青島，根據陸媒《大象新聞》報導，本月14日晚間10時許，趙姓男子獨自一人進入這間燒烤店，點菜相當大方，有酒有肉點了一堆菜，店員還一度擔心他一人吃不下，趙男堅稱吃不完打包就好，堅持要店員上菜，沒想到趙男用餐共吃了5小時，當店員要前往結帳時，趙男兩手一攤，表示沒有帶錢，擺明就是吃霸王餐，店家氣的當場報警。

青島當地城陽派出所的警員獲報，派人員到場了解時，趙男一副就是「沒錢結帳、想怎樣就怎樣」的模樣，讓店員及處理的警察相當氣憤，簡直就是無賴，警方直接將人上銬帶回派出所，直到15日早上，趙男酒醒後，他表示因為生活跟工作都不如意，實在太餓了才會這樣，自己也是賭一把，覺得店家不會報警，沒想到最後賭輸了，警方表示趙某因涉嫌詐騙被依法行政拘留5日，還須賠償店家當天消費金額。