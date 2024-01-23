每當天氣變冷時，總會特別想尿尿，讓不少人懷疑是否為泌尿系統出了問題。對此，泌尿科醫師白彝維解釋，由於冬天流汗量少，加上神經反應，都會造成排尿次數變多，可不用過度擔心。但若發現夜尿次數大於2次、尿急無法控制、尿液解不乾淨，以及在沒有增加喝水量的情況下，1天排尿次數遠大於8次，務必要立刻就醫檢查。

白彝維醫師在臉書專頁「維尚泌尿科診所」發文表示，基本上，冬天特別想尿尿屬於正常現象，因為冬天流汗量少、天氣冷神經反應，都會提高排尿次數，但若有以下4種情況就要特別注意：

1、夜尿次數大於2次。

2、喝水數量與往日相比沒有增多，但尿尿次數遠大於8次。

3、尿急無法控制，一有尿意就立即要尿。

4、尿意頻繁，總是有解不乾淨的感覺。

白彝維提醒，天氣變冷，更要養成良好生活習慣，別因天冷喝水量就變少，當心易引起結石、便祕等問題；同時，也要注意身體保暖，可減少泌尿神經敏感的問題；且應減少利尿飲品，像是咖啡、茶、汽水，以及避免重鹹、高辣、高油飲食，才能有效改善冬季頻尿情況發生。

腎臟科醫師陳俊宇過去在《健康2.0》節目上提到，天氣一冷，人體就會因交感神經收縮引發亢奮，導致特別想尿尿，然而，膀胱炎或膀胱過動症也會有頻繁解尿的情況發生，至於兩者該如何分辨，他說明，前者會產生急尿、頻尿、尿失禁的症狀，且排尿會有疼痛、灼熱感，可透過驗尿來判定；後者則是在沒有刻意大量喝水的情況下，白天的排尿次數超過8次以上、夜尿次數達3次以上，即算符合。