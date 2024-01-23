香港動作喜劇電影《臨時劫案》由香港知名導演爾冬陞監製，《盲探》執行導演麥啟光執導，集合三大巨星郭富城、任賢齊及林家棟共同演出，將於賀歲檔2月8日上映。天王郭富城化身從外地來香港搶劫的悍匪，他在片中要大講越南話，甚至要用越南話大唱張學友的金曲〈祇想一生跟你走〉，讓他練到快發瘋，「越南話真的很困難，配音配到快發瘋，我忍不住對自己發了好大的脾氣。」

天王郭富城在動作喜劇電影《臨時劫案》中扮演從越南到香港搶劫的摔角手，搏命搶劫後卻意外丟失了一整袋的錢，他一路追錢，認定廢柴司機林家棟和他的朋友任賢齊吞了這袋錢，逼兩人開車到懸崖，要他要交待錢到哪去了，不然就三人周歸於盡，車子在懸崖搖搖墜之際，三人忍不住展開人生比慘大賽，但也靈光乍現，郭富城決定帶著他們倆人再去搶一回，二人不得不從之下，成了懸崖三結義，揪團搶劫去！

郭富城在電影中除了戴上暴牙，惜字如金之外，他更是要大練越南話，越南文獨特發音，讓郭富城也忍不住嘆難學，更自爆講越南話講到大發脾氣，「電影公司特別安排老師教我講越南話，我真的練到發瘋，比講國語難十倍吧！一直講不順，讓我對自己發了一場好大的脾氣，很氣自己為什麼講不好。」但他透露在發完脾氣冷靜下來後，再慢慢持續練習，終於完成了這項艱難的任務。甚至一場他和林家棟及任賢齊在一場男人交心的對話後，大唱張學友代表作〈祇想一生跟你走〉，他也是用越南話唱出歌詞，讓效果十足。