彩虹爺爺黃永阜以鮮豔色彩、童趣筆法將台中市南屯彩虹眷村寫下觀光傳奇。（中時資料照）

一手打造台中知名景點彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，今（23日）下午3時，被家人發現疑似呼吸衰竭，消防救護人員到場搶救無效辭世，享嵩壽101歲。其遺體在中市警四分局春社派出所協助下暫厝台中生命禮儀管理處崇德館，家屬將其遺體護送進冰櫃，即在葬儀社人員陪同下離開。

「彩虹爺爺」黃永阜因戰亂來到台灣，並落腳台中南屯春安社區，他無師自通以鮮豔色彩、童趣筆法將原本面臨拆除的舊眷村變成繽紛彩繪世界，一時間彩虹眷村也為國際知名觀光景點。

唯近年彩虹爺爺黃永阜因著作權等問題衍生訴訟，晚年經濟狀況不佳，成了春社派出所長期關心的對象，且其晚年飽受慢性病所苦，近來都以輪椅代步，平時與妻子和女兒同住，今天中午吃飽後上床睡午覺，下午3點多，女兒發現他沒了氣息，自然死亡，通報派出所進一步協助處理後事。

黃永阜辭世消息傳出，讓各界震驚，春社派出所也協助家屬移靈暫厝台中生命禮儀管理處崇德館，家屬隨即在葬儀社人員陪同下離開；而警方也報請擇期相驗，崇德館方面表示，目前尚未豎靈，市府將全力協助家屬處理相關事宜。