寒流來襲氣溫大降，你是否察覺枕邊人的鼾聲比平常更響了？這對淺眠的人而言真是個壞消息。冬季空氣相對乾燥，待在室內的時間也比較長，兩大不利因素導致鼻塞，鼾聲隨之加劇。英國睡眠專家建議民眾睡前做1項簡易口腔運動，只要30秒，就能減輕打鼾問題，成效顯著。

空氣通過狹窄或受阻的呼吸道時受到擠壓，引發鼾聲，這可能是睡眠呼吸中止症等其他嚴重問題的症狀。英國《鏡報》21日報導，寒冷的月份空氣偏乾燥，鼻腔與喉嚨容易充血，加上人們冬季待在室內的時間偏長，屋內通風也比較差，室內空氣中的灰塵也多，這些都是令打鼾惡化的因素。此外，室外氣溫驟降，氣候寒冷，人往往也會穿著比較厚重的睡衣或蓋厚重的被褥入睡，這對喉嚨與胸腔也會構成壓力，導致打鼾加劇。

英國睡眠專家兼寢具專賣業者MattressNextDay執行長席雷（Martin Seeley）建議，平常睡覺會打鼾的人，就寢之前例行公事增加30秒「舌頭運動」，藉由增強肌力以緩解打鼾症狀。首先，把嘴閉上，其次讓舌頭朝某個方向移動10下，接著朝另一個方向移動10下，最後再朝第3個方向移動10下。

席雷說，只要3個晚上就能見到效果，打鼾問題可減輕59%。

打呼狀況若愈來愈嚴重，代表身體可能出了狀況，應儘早診治。

美國睡眠基金會（Sleep Foundation）也曾提出一項可以減輕打鼾的舌頭運動：把舌尖抵住上排門牙背面，接著讓舌頭沿著上顎朝口腔後方緩緩滑動。這一串動作要重複5到10次。

打鼾不只是令人惱火的習慣，它也代表身體可能出了不可小覷的毛病，例如睡眠呼吸中止症，若未即時就醫治療而惡化，可能會影響血壓與其他健康指標，也會影響睡眠品質，導致日間精神不佳。

《紐約郵報》稱，以往有研究指出，打鼾會導致糖尿病、高血壓和其他疾病的發生，這個問題對於肥胖者、老年人的負擔更大。全美老化協會（National Council on Aging）曾提出報告，美國成年人口約3900萬人患有阻塞性睡眠呼吸中止症（obstructive sleep apnea），而且睡眠呼吸中止症患者出現打鼾症狀的比例高達94%。