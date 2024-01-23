蘿莉塔在節目上說八卦，差點連累同場來賓。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（24）日晚間10點播出「匿名者公審大會第二彈！我不是你想像的那種人」主題。Gino被控訴拍吻戲時不僅會要求多加鏡頭，遇到喜歡的女主角還故意NG，嚇得他連忙解釋：「跟我合作過的女演員，哪個對我有質疑？我都會先講清楚，而且是導演不喊卡，像我現在拍的戲，就真的跟女主角吻了3分鐘。」

拍戲經驗豐富的王少偉提出自己的看法：「我不知道8點檔這麼開心，我也想去演，但你可以用餘光看一下大家的反應，因為一個鏡頭也不可能用太久，所以當你已經進入尷尬的時候，就餘光看一下吧。」

Gino還被控訴拍戲耍大牌，不配合拍下跪戲，導致拍攝進度嚴重落後，他聽完無奈表示：「這個新聞連我爸媽都罵我，我拍很多打戲，膝蓋都是傷，所以我有徵求導演的同意說可以戴護膝，只是現場找不到護膝，才會多等了20分鐘，而且連寒流來拍跳海戲我都做了，怎麼可能要跪的戲我不跪？」

蘿莉塔上節目講八卦，卻差點連累同場來賓：「那時候上節目講我遇過的綠茶婊，我講完故事之後，主持人就有問是誰，但我沒講，只是沒想到電視機前面的那個女生自己對號入座，她覺得我一定有告訴大家是誰。」對方因為氣不過，揚言要提告，連那天有錄影的人都掃到颱風尾，更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。