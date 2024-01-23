消息人士稱，監管機構至少向兩家國營保險公司提出新規，要求保險公司賣出股票的額度，不要多於買入股票的額度。
報導指出，這類針對性的措施很常見，但一般只限於大型基金，保險公司是首次收到這類要求。消息人士說，另一家大型保險公司於1月初已收到官方的指導意見。
對於上述救市消息，上交所目前未予置評。
陸股今年以來持續低迷、屢探新低，股民呼籲救市之聲不絕。外媒引述消息人士透露，官方除了正在規劃多項救市措施，包括成立約人民幣（下同）2兆元的平準基金進場捍衛以外，還將進一步推出股票淨賣出禁令，從大型的基金公司擴大至保險公司，反映中央致力為跌跌不休的股市提供支持。
消息人士稱，監管機構至少向兩家國營保險公司提出新規，要求保險公司賣出股票的額度，不要多於買入股票的額度。
報導指出，這類針對性的措施很常見，但一般只限於大型基金，保險公司是首次收到這類要求。消息人士說，另一家大型保險公司於1月初已收到官方的指導意見。
對於上述救市消息，上交所目前未予置評。
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