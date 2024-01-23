消息人士稱，監管機構至少向兩家國營保險公司提出新規，要求保險公司賣出股票的額度，不要多於買入股票的額度。

報導指出，這類針對性的措施很常見，但一般只限於大型基金，保險公司是首次收到這類要求。消息人士說，另一家大型保險公司於1月初已收到官方的指導意見。

對於上述救市消息，上交所目前未予置評。