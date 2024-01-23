彩虹爺爺黃永阜一手打造彩虹眷村，今天下午在睡夢中辭世，享嵩壽101歲。台中市長盧秀燕傍晚在臉書表達哀悼之意，並表示，台中痛失國寶級藝術家，感謝彩虹爺爺為台中點綴繽紛色彩。

盧秀燕在臉書上表示，敬悼彩虹爺爺，謝謝爺爺為台中點綴繽紛色彩。彩虹爺爺繽紛童趣的藝術作品，多年來國際媒體爭相報導，讓彩虹眷村成為台中在國際上耀眼的亮點，彩虹爺爺也因此成為台中最可愛的形象代表。

盧秀燕指出，遺憾今天下午我們接獲家屬通知確認彩虹爺爺黃永阜已經離開人世，台中痛失國寶級的藝術家，秀燕深表哀悼，望家屬保重節哀，我們會全力協助家屬安排彩虹爺爺的治喪事宜。

盧秀燕強調，代表台中市民向彩虹爺爺致上深深一鞠躬，感謝爺爺為台中帶來榮光，感謝爺爺的作品讓無數遊客感動，祝福彩虹爺爺一路好走，台中市府必定盡力保護彩虹爺爺現存的畫作，讓彩虹眷村延續爺爺的溫度，直到永遠。