法務部及廉政署23日舉辦新任政風高階主管聯合宣誓典禮，共有經濟部政風處長廖常新、新竹縣政風處長連心蘭14名新任政風高階主管參加宣誓，法務部長蔡清祥致詞期勉14名新任主管要掌控風險，發揮預警功能，以真誠溝通，獲取機關支持，要以創新思維，面對各種挑戰，另須掌握輿情，即時澄清回應。

蔡清祥致詞時表示，法務部與廉政署以及政風同仁們，近年來共同推動多項廉政工作，如機關採購廉政平臺及透明晶質獎，深獲各界好評，國際評比迭獲佳績，期勉14名新任高階主管做好4項工作，分別是一、掌控風險，發揮預警功能，二、真誠溝通，獲取機關支持，三、創新思維，面對各種挑戰，四、掌握輿情，即時澄清回應。

14名新任政風高階主管，中央機關部分有8人，分別是1.經濟部政風處長廖常新、2.國家科學及技術委員會政風處長簡正坤、3.中央銀行政風室主任劉耀中、4.審計部政風室主任倪福華、5.國家安全會議秘書處政風室主任陳大慶、6.公務人員保障暨培訓委員會政風室主任章宗耀、7.監察院政風室主任楊華興、8.國防部政風室主任王鎮國。

地方政府有6人，分別是1.桃園市政府政風處長吳滄俯、2.基隆市政府政風處長李國正、3.花蓮縣政府政風處長林木本、4.新竹縣政府政風處長連心蘭、5.雲林縣政府政風處長邢啓春、6.宜蘭縣政府政風處長林六山；其中新竹縣政府政風處長連心蘭，是第一位縣市政府女性政風處長。