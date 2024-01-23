國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及新科立委當選人李彥秀、羅智強今(23日)舉行記者會宣示，未來將推動修法解套核電廠延役，針對《核子反應器設施管制法》第6條修正，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，檢視核能安全無虞後即可運轉。王鴻薇質疑，核電延役最大阻礙就是原能會主張「延役需要五年前申請」，這次修法就是應該以實質安全與否認定，而非時效來確認，才是務實有效的辦法，不會受意識形態綁架。

「讓核電廠延役，糾正錯誤能源政策！」王鴻薇今(23日)在臉書發文表示，有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳、重啟核能」政策趨勢，宣示未來推動修法解套核電廠延役，針對《核子反應器設施管制法》第6條修正，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，在加強檢視核能安全無虞後運轉，同時達到國際氣候承諾目標與解決國內能源需求攀升。相信在野黨合作下，可以讓我國能源政策做出重大改變。

王鴻薇提到，國際能源總署都將「核能」視為減碳的重要方法之一，在歐盟已經將核電廠納入歐盟的「永續分類標準」，去年南韓政府宣布的能源計畫，未來目標將2030年前的核電佔比從2021年的27.4％，提升至30％以上，而且美國拜登政府設立一個六十億美元的基金，協助核電廠繼續營運，核能政策已經是國際趨勢，我國能源政策不能再走入缺電反核的死胡同。

「我自己的政見就是核二核三延役！」王鴻薇強調，因應全球能源危機，美國、日本、歐洲、南韓都已經啟動核電廠延役。台灣不應該只抱著民進黨的神主牌，在明明知道2025再生能源比率跳票下，不做因應就是失職，我國的自主能源嚴重缺乏，在評估核能安全條件下，考量要滿足國內的用電需求，目前的核能發電仍為較為經濟、穩定且潔淨的重要電力來源之一，相關修法推動勢在必行。

王鴻薇指出，核電延役最大阻礙就是原能會主張「延役需要五年前申請」，現況核二核三就是因為超過申請期限，這次修法就是應該以實質安全與否認定，而非時效來確認，在能源需求前提下，這才是務實有效的辦法，使國內能源政策有一定彈性，才不會受意識形態綁架，造成人為的能源困境。「政府總說反核，每年都說不缺電，但是每年都在漲電價，不是精神分裂嗎？

王鴻薇直言，能源政策不是政治口水，需要長遠、合理規劃，民進黨政府2025年要達到20％綠電的政策目標確定跳票，就顯示政府規劃不足，亂開支票，如今修法給予我國能源政策更多彈性，也希望朝野可以一起支持，解除能源危機。