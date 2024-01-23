南拳媽媽成員張傑近日和「300壯士健身房」主理人許家豪（豪哥）宣布，共同舉辦2024 Muscle Star健美之星比賽，推廣以「自然健體」為主旨的健身活動，張傑也透露銳變成肌肉猛男後，接到過去意想不到的廠商邀約。

張傑過去是瘦弱吉他手，不過愛上健身後，也變成肌肉猛男，不只擁有許多新的粉絲，還接到內褲或營養食品等廠商邀約。而豪哥是台灣健身圈的名人，除了是《百戰百勝》綜藝節目中的傻魔王外，也曾是周杰倫的私人健身教練。

張傑與豪哥將舉辦自然健美比賽。（圖／丹尼爾影像設計工作室提供）

這次2人共同舉辦自然健美比賽，希望可以傳達對健身的豪情壯志意念，也拋出高獎金與12項不同的健體與健美比賽，張傑表示，他和豪哥參加過或看過那麼多比賽後，統整出最適合健美比賽的各種優點，並租下電視台攝影棚舉辦賽事，大場地讓每一位選手的可以充分發揮出最好的體態。

此次比賽獎金包含公開組各量級冠軍有1.5萬元外，全場冠軍也有8萬元；壯年組與新秀組各量級第一名有6千元，新秀組全場總冠軍則有1.5萬元。