國民黨準立委韓國瑜統一泛藍陣營，與立委江啟臣共組「韓江配」角逐國會龍頭，有媒體披露，韓若當選院長，立院秘書長可能由北市副市長李四川擔任。對此，媒體人謝寒冰分析，李四川強項是工程，過去也沒有接觸過立法院，並不太適合，但藍營有立院經驗的人非常多；謝也提到，民進黨黨團總召柯建銘最近話很多，是因為滿肚子不爽，柯建銘未來想喬法案已經不可能，「柯建銘的時代已經過去了」。

據《鏡週刊》今(23)日報導，近韓人士指出，立法院秘書長可說是立法院的幕僚長，等於是未來要幫韓國瑜顧厝的重要角色，因此極有可能從韓國瑜過去高市小內閣中選出適當人選或是與韓有互信基礎的人，李四川身段軟又擅於溝通，若能出任秘書長相信朝野都會信服，且擔任過新北、高雄、台北等地的副市長及行政院秘書長，資歷完備。

對此，媒體人謝寒冰今在政論節目《新聞大白話》表示，外傳李四川出任立法院秘書長，他個人認為並不適合，因為李四川的強項是在工程方面，台北市長蔣萬安現在也非常倚重李四川，而立法院是李四川從來沒有接觸過的地方，這其實不太適合。國民黨裡面有立院經驗的人非常多，再找一位立法院秘書長並不是非常難。

謝寒冰也補充，韓國瑜要當上院長還有變數，國民黨過去就有很多莫名其妙的事情，蓋錯章、忘記去、突發事故等，除了亮票外，黨主席朱立倫一定全程緊盯52票、票票入匭，選完就交給黨團，這對國民黨非常重要，因為第一步就人感覺是分散的國民黨，接下來會很難走。

對於綠營應對，謝寒冰也直言，民進黨黨團總召柯建銘現在是滿肚子不爽，以前柯建銘的話很少、但最近話變很多，因為柯知道自己在立法院的影響力一定不如以前，過去柯建銘能當「小喬」，是因為有前院長王金平跟他喬，再來是靠著民進黨執政、國會過半呼風喚雨，現在國民黨是最大黨，還有民眾黨的黃國昌跟柯建銘是死對頭，想像過去那樣喬已經不可能，「柯建銘的時代已經過去了」，他現在只是在發發牢騷而已