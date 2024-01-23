立院龍頭人選備受關注，民眾黨雖然僅8席，在立法院成為少數關鍵，針對民眾黨日前提出4個承諾，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，1月15日民眾黨新科立委黃國昌出考卷，要藍綠選立法院長者，該做的是提出清楚的國會改革與承諾，民進黨也發表聲明三點回應，而國民黨今日也提出國會改革，柯建銘表示，國民黨「不外乎」臨渴掘井。

民進黨團提出，自戒嚴到解嚴，自萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本即為民主進步黨之基因，第九屆起更進一步落實開放國會及各項議事之公開透明。立法院正副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。

民進黨團表示，第十一屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程之形塑，各黨團之主張都予以尊重；本黨團也將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。

柯建銘批評，院長是議事中立的，可以指揮黨團嗎？重點在說明立法院正副院長，是看誰適任與否，非用與院長職務無關的條件綁架，院長是議事中立，不管主持院會或朝野協商都是如此，無權指揮要求各黨團內部，國會自主的提案，道理甚明！

柯建銘指出，國會外交是院長重要功能，院長是國家顏面，另有重要功能就是國會外交，立法院長游錫堃這四年內，邀請34個國家來訪，共299個訪問團、3400位外國貴賓，也到非邦交國法國、捷克、立陶宛國會演說。美國前眾議院議長裴洛西來訪，捷克、立陶宛國會議長來立法院演講，這是何等重大成就？

柯建銘批評，韓國瑜當院長，我們敢期待嗎？誰敢保證不受中國指揮干擾影響？這才是重點，「國民黨亂演一通」，國民黨立委傅崐萁為爭取副院長，馬上投黃所好，加碼回應，但夢碎，國民黨拾傅牙慧，今天也加碼回應黃國昌的考卷，藍白都劃錯線了，搞不清楚院長的職責何在。

柯建銘指出，一個從不做國會改革的國民黨，今天煞有介事，得意洋洋提出所謂「黨版」，「不外乎」臨渴掘井，故作同意狀、改革狀，急送秋波，極盡拉攏之能事，這不是騙票，什麼才是騙票？柯P會買單嗎？