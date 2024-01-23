紅豆食府千金蔡依珊外型甜美，出身商業世家，從小耳濡目染學商，曾攻讀美國布朗大學生物暨醫學研究所博士，因結婚沒有取得學位，最高學位為生化碩士。她和連戰之子連勝文相遇，兩人公開交往於2006年結婚，婚後育有2子，蔡依珊以優質知性的形象獲得粉絲喜愛，不時更新社群的她日前曬出超商與年輕店員互動的影片，不料對方沒聽懂笑話，讓場面超尷尬。

蔡依珊日前在社群發布一段與超商店員互動的影片，結帳時蔡依珊說「我需要一個小袋子喔」，店員詢問「兩塊的可以嗎？」蔡依珊突然靈機一動大玩諧音哏：「你要說再（在）一塊」，店員照她的要求說了之後，蔡依珊面對鏡頭比出愛心，不過一旁的店員似乎並沒有理解蔡依珊的玩笑，讓蔡依珊無奈喊：「完全沒有成功」。

接著蔡依珊再開玩笑問：「你知道為什麼饒舌歌手來這買不到葡萄嗎？因為他會跟你說葡萄YO（柚）」，沒想到店員還是沒有反應，讓蔡依珊瞬間破功，店員最後為了緩解蔡依珊的尷尬解釋：「我沒什麼幽默感」，影片上傳後王偉忠都誇：「喜劇泰斗」。

許多網友直呼：「店員覺得這個姐姐怪怪的」、「超可愛，太有氣質惹的禍」、「妳真的是被美與智慧耽誤的諧星」、「我都笑歪了」、「店員尷尬+問號」、「雖是冷笑話，但是妳好可愛」、「在一塊在一塊（連先生在後面冒火啊）」。