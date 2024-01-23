據極目新聞報導，近日，曾在大陸知名相親節目《非誠勿擾》上因為一句「寧願坐在寶馬(BMW)車裡哭，也不願坐在自行車上笑」而走紅的女嘉賓馬諾發文稱，自己在閃婚後半年內被家暴7次，目前已訴請離婚。

1月18日，馬諾發微博稱，她於2023年1月31日與丈夫劉先生結婚，婚後半年內被家暴七次，9月份在派出所民警建議下返回戶口所在地北京，並起訴離婚。等待離婚開庭期間，由於受到男方持續的跟蹤、威脅、騷擾，同時對她進行網路造謠、侮辱與誹謗，她拿到了法院裁定的人身保護令，人身安全得以保障。

2023年10月，馬諾的丈夫爆料稱，二人因孩子撫養問題產生分歧，他給馬諾轉款27.4萬元（人民幣，下同）後被拉黑。2023年10月13日，《華商報》大風新聞記者嘗試聯繫馬諾的母親，其短信回覆記者稱：「我們堅決支持女兒離婚，離開這個半年家暴7次，欠債花光女兒積蓄，滿嘴謊言一直威脅她的男人，希望她早日回歸正常生活。」

馬諾此次發聲，同時在微博上發出了蓋有上海市楊浦區人民法院公章的人身保護令截圖，以及大量聊天記錄、轉帳記錄截圖，以證明丈夫對其有家暴和造謠誹謗的行為。她還專門作出了澄清聲明，表示自己不存在騙婚騙房等行為，其丈夫在網上控訴她拿走的27萬餘元，大部分是她賣掉婚前房子幫丈夫還債的剩餘房款。她稱婚後自己承擔了大部分家庭開銷，包括還債在內，共計轉給劉先生人民幣160萬餘元。

馬諾的微博認證是演員、主持人、歌手，2010年參加江蘇衛視相親節目《非誠勿擾》，因為相關言論引發爭議而走紅，之後開始了自己的演藝事業，曾出演微電影《小女孩》、喜劇片《肚爸爸生子記》、都市喜劇《妖精別走第二季》等影視作品，發行個人音樂專輯《好想》《熱夜》等。

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