國民黨立法院正副院長之爭，22日出現劇情大逆轉，藍委傅崐萁在會談中力挺「韓江配」，氣氛轉為上演大團結。由於國民黨僅掌握54席，並未過半，且傳至少有2人遭接觸鎖定，國民黨主席朱立倫宣布，立法院2月1日正副院長選舉時，所有藍委都要亮票，一票都不能跑。台北市大安區立委當選人羅智強指出，連準總統賴清德都曾力推記名投票，美國選眾議院長也採記名投票，才能彰顯選民託付，落實責任政治，杜絕黑箱

「國會改革，立法院長記名投票！」羅智強今(23日)在臉書發文表示，監督與改革，是國民黨進入新國會的兩大責任。改革的第一步，就從推動立法院正副院長「記名投票」開始。立法委員是人民選出的代議士，本就應該對人民負責，選舉誰擔任正副院長，也應該與對法案的支持、反對一樣，公開透明攤在陽光下，供選民檢視。

羅智強提到，2016年民進黨以國會優勢通過被稱為賴神的《地方制度法》修法，將地方縣市議會正副議長選舉改為「記名投票」。當時賴清德說，「政治人物投票選出議長、副議長，本來就要讓社會知道」、「為守護民主價值立下標竿」，但立法院正副院長選舉辦法的修正，卻在初審通過後無疾而終。

「立法院長選舉屬議事行為，記名才能彰顯選民的託付，落實責任政治，杜絕黑箱！」羅智強強調，美國眾議院院長選舉，就是採記名投票。「民進黨無法完成的改革，讓國民黨來做！國會改革，把陽光照進立法院，發揮新民主制衡力量！」