台酒嘉義酒廠速食麵工場2019年規畫設置，斥資斥3億元打造先進設備，去2022年7月正式投產，日產量滿載可達7萬2000包泡麵，23日嘉義縣民雄鄉長林于玲（右二）率團參觀生產線，尋求雙方合作機會。（呂妍庭攝）

台酒嘉義酒廠速食麵工場2019年規畫設置，斥資斥3億元打造先進設備，去2022年7月正式投產，日產量滿載可達7萬2000包泡麵，23日嘉義縣民雄鄉長林于玲（左二）率團參觀生產線，尋求雙方合作機會。（民雄鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

23日民雄鄉林于玲率團參觀嘉義酒廠的速食麵生產線，也讓一向以生產酒品為主的嘉酒速食麵工場內部曝光。（呂妍庭攝）

台酒嘉義酒廠速食麵工場2019年規畫設置，斥資斥3億元打造先進設備，員工會隨時測量面皮的厚度。（呂妍庭攝）

台酒公司的泡麵，花雕雞、麻油雞等知名口味廣受消費者歡迎，不過多半是委外代工生產，為求多角化經營，位於嘉義縣民雄鄉的嘉義酒廠斥資近3億元引進設備，打造速食麵生產線，2022年7月正式投產，日產量滿載可達7萬2000包，23日民雄鄉林于玲率團參觀，也讓一向以生產酒品為主的嘉酒速食麵工場內部曝光。

因公司政策轉變，嘉義酒廠決定投入速食麵生產，2019年開始規畫建置生產線，除投資近3億元的設備，也聘請業界有經驗人員主責速食麵生產業務，開發出酒香蒙古鍋牛肉麵、紹興肉燥拉麵和紹興櫻花蝦乾麵3款新口味泡麵，由嘉酒的速食麵工場負責製造、生產。

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嘉酒園區內的速食麵工場，生產線從麵粉儲存到最後端的包裝，自動輸送生產線長達100多公尺，單日生產線滿載可產出7萬2000包泡麵，另調味包與料酒分裝設在另一處廠房，全程自動化，兼顧食品衛生。

林于玲今率團至速食麵工場參觀，表示看了整個產製過程「讓人很放心」，說嘉義酒廠是民雄鄉的驕傲，也是重要產業，公所除期待結合酒廠量能，帶動當地觀光，將嘉酒產品當特色伴手禮推廣外，未來希望跟台酒合作，研發具在地特色的產品，成為民雄一大特色。

嘉義酒廠廠長張永志表示，台酒做為台灣速食麵市場的重要參與者，一直以來都將品質和創新視為核心價值，為與市場上的競爭產品有所區隔，台酒將自製速食麵定位為高價值精品路線，專注於提供更高品質、更具創新性和更豐富美味的產品，以滿足品味挑剔的消費者。