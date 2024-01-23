距離農曆春節不到1個月，新北市立圖書館泰山分館將於29日至31日推出小朋友專屬的「小小收納師」營隊，邀請兒童收納界第一位專家張爾秦老師，透過遊戲的方式教孩子正確有效的收納整理技巧，讓孩子成為爸媽得力的小幫手。

新北市立圖書館王錦華館長表示，農曆春節即將到來，過年前大掃除是迎接新年重要的儀式之一，爸媽帶著孩子全家一起總動員「除舊布新」，讓家中煥然一新，除了可以提早感受年味，另可增進親子互動，建立孩子對家的歸屬感。

為了協助民眾在農曆年前輕鬆做好居家大掃除，泰山分館特別於農曆年前推出「收納‧心生活」閱讀活動，分別為大朋友與小朋友規畫專屬的實用收納課程，讓親子都能變身居家收納達人，享受合力辭舊迎新的參與感。

泰山分館「收納‧心生活」閱讀活動包括1月29日至1月30日專為國小學童量身打造的「小小收納師」營隊，將帶孩子從遊戲中學會做家事，幫助小朋友建立良好的整理收納習慣。

1月21、28日「聽故事培養收納小達人」透過「一定要收拾嗎？」與「小擦擦不見了？」繪本故事引導孩子培養正確的收納觀念；「大人好好整頓」生活講座，1月27日邀請到《誰說一定要整理》作者，網路人氣整理師于之琳，分享如何做好東西減量、收納的訣竅，讓生活更舒服自在。

2月3日「收納‧心生活」心靈講座，邀大家擺脫多餘雜物和人際關係，收拾物品也清掃內心。2月4日「空間軟裝術•質感心生活」，空間設計師將教大家如何運用軟裝術提升居家生活空間質感。

另外，1月22日至2月4日還有「年前大掃除，身心一乾二淨」主題書展，即日起至2月4日，只要於泰山區任一圖書分館借書，還可抽斷捨離金句書籤。還有大朋友的「大人好好整頓生活」講座，邀請到多位收納達人傳授妙招，將告訴大家如何讓家中煥然一新、增添年味，過年打掃輕鬆省力。