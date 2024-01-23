馬光中醫診所耗資4千萬在日本舉辦尾牙活動，其中於22日晚宴更邀請到日本知名舞團Avantgadey到場表演，掀起晚宴高潮。（馬光診所提供／任義宇高雄傳真）

春節假期前是各公司行號尾牙季，擁有20家分院的馬光中醫診所，為感謝員工整年度辛勞，耗資4千萬帶500位員工及家屬，去日本大阪進行5天4夜的尾牙活動，不僅入住五星級飯店、去環球影城等景點，還邀請日本知名舞團Avantgadey到場表演，要讓員工工作一年後，能留下美好的回憶。

馬光中醫繼去年三天兩夜的花東尾牙活動後，今年度更是寵員工不手軟，馬光醫療網執行長黃福祥說，為了能夠讓所有的院所同仁都能參與到這次的尾牙盛會，馬光中醫各院所不惜停診3日，來換取院所同仁們能夠度過開心的尾牙旅遊，讓員工留下美好的回憶。

在這次的尾牙活動中，除遊覽大阪和京都的景點，暢遊環球影城外，於22日舉辦的尾牙晚宴更是吸睛，全體員工一同穿著日本傳統服裝在五星級的大阪帝國飯店裡，開場由擁有400年歷史的阿波舞來揭開序幕，整場晚宴的抽獎獎項包含總計150萬台幣的現金獎、近30萬的精品獎等，晚宴最後邀請日本知名舞團Avantgadey到場表演，其自有一派的舞蹈風格，勢必能掀起晚宴最高潮。

馬光醫療網品牌公關陳鐿之表示，一個人的團費是8萬多元，500多人加起來總共花費了超過4千多萬元，全部都是由公司買單，這樣大手筆就是讓每一位同仁都知道，馬光一直都是以善待員工為出發點，說是全台灣最幸福的企業一點也不為過。

尾牙活動外，馬光醫療體系不只有年終獎金，還可共享醫療網盈餘的25％作為分紅獎金，根據各院所營運狀況表現，平均每人一整年可以多得到4個月的分紅獎金，等於所有員工都是公司的股東，再加上2個月的年終獎金，等於一年總共有6個月的獎金可以領。

黃福祥表示，有良好的工作環境才會有快樂的員工，持續優化員工薪資已是近年的重點項目，連續三年的調薪計畫，已經讓馬光醫療網各院所的護理人員提高薪資22％，護理薪資起薪已經來到3萬9000元，診助起薪也來到3萬4000元，超越業界平均。