民眾獨自登加羅湖迷路 三星警不畏寒凍跋山涉水搜救下山

新北市1名40餘歲的趙姓男子今（23日）獨自登山，迷失於大同鄉加羅湖的小路上，因當時山上接近0度低溫，宜警四季所所長曾文雄獲報後，深怕民眾失溫於山中，若等候消防人員到達再前往救援恐有不及，當下與警員高秭堯立即上山搜救，歷經2小時不畏寒凍、跋山涉水順利發現趙男，所幸其身體狀況無大礙。

據了解，今上午6時40分許警察局獲報，趙男獨自登山，於加羅湖的小路上迷路，曾文雄深怕他失溫於山中，與高秭堯立即上山搜救。歷經2小時搜尋，憑藉曾豐富的山難救助經驗，研判趙男可能行經路線，遂忍受寒凍經一番跋山涉水順利於四季四重溪與四季林道半山腰發現趙男，所幸身體狀態並無大礙。

經員警提供食物增加熱量並稍事休憩後，上午9時許下山返回派出所駐地休息換裝；趙男對於警方不畏低溫與山路險峻，毅然決然前往救援表示感動與感謝。三星分局呼籲，登山時應注意氣候變化並結伴同行，若不幸發現自身已迷失方向，應立即撥打119或112（國際救難電話），待在原處等待救援，避免陷入其他危險。