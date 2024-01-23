南韓女團TWICE在世界擁有高人氣，9名成員各具特色，外籍成員除了有台灣籍的周子瑜外，還有3名日本成員，其中被譽為「舞蹈機器」的Momo（平井桃），擁有腰束奶澎的完美身材，近日她到泰國普吉島度假，並分享一系列旅遊美照，吸引大批粉絲按讚朝聖。

Momo穿上紅色平口小可愛搭黑色短裙，背著暴龍造型的斜背包，相當亮麗搶眼，而她零遮掩走訪當地餐廳和熱鬧夜市，還嘗試騎腳踏車、賞花燈等行程，非常享受整趟旅程，照片曝光1天就吸引超過190萬粉絲朝聖。

而網友也發現Momo手上冒出好幾個刺青圖騰，紛紛留言「那些紋身太殺了」、「天阿，太好看了」，但有人震驚「這些圖騰是真的？」、「蝴蝶圖騰是什麼意思？」但粉絲都猜測應該只是紋身貼紙的效果。

TWICE日前有一小段假期，台灣籍成員子瑜就帶著志效、定延和她們的家人，來台觀光旅遊，一行人從南玩到北，4天3夜的行程相當充實，而子瑜22日也在社群一連更新3則貼文，其中有和志效、定延旅遊美照，還有和好友Elkie泡湯的養眼照，更令人驚喜的是和101煙火的合照，讓不少人驚訝原來子瑜是在台灣跨年的。