準立委傅崐萁。（圖取自傅崐萁臉書）

外界關注國民黨立法院黨團總召選舉，將於24日至25日中午開放登記，目前明確表達要參選的立委賴士葆將於明日前往登記，至於外傳要參選的準立委李彥秀、傅崐萁則尚未確定。李彥秀表示，做什麼事比擔任什麼角色重要。傅崐萁則說，要回家請示一下。

賴士葆今表示，明天將會前往登記參選總召。而先前提到可能會面臨黨內競爭，賴士葆當時即說，大家君子之爭。

而李彥秀今也被問到是否參選總召，李說，對她個人來說，做事比角色重要，如何在過去熟悉的立法院貢獻功能才是重點。她相信國民黨52位立委都有一樣共識，大家可以溝通，黨內也有民主機制，相信會很順利，外界也不用擔心選舉結果，這些都是正面的，所有人都是同事，都有默契，都是為黨、為立法院黨團服務。

媒體又追問李彥秀是否會領表？立委王鴻薇跳出來解圍，替李秀彥回應：現在應給李彥秀一些空間，國民黨有機制，也會改選，一年一次，他們不像民進黨有萬年總召柯建銘，那才是違反程序。

傅崐萁晚間接受媒體人趙少康專訪時談到選總召議題，傅崐萁說，黨團負責人就是總召，日常庶務是書記長，首席副書記長是下一屆書記長，總召一年一任，帶大家做重大決策，「就是打雜，要策略謀略還要硬拚」。

傅說，他再三要求國會五法今年要通過，民進黨不要以為輕鬆執政。如果還讓民進黨肆無忌憚，他們就會習慣，所以打蛇打七寸就是第一年總召。

不過傅也說，他已經做過總召，還要回家請示一下，花蓮母系社會，要尊重太太，當總召回花蓮時間也少，還有家庭考量。