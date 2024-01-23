英國知名雜誌《Time Out》周二（23日）發布「2024世界最佳50座城市」評選結果，今年最值得造訪的城市前3名依序為美國紐約、南非開普敦、德國柏林，前10名僅由日本東京代表亞洲入榜。台北名列第46名。

美國有線電視新聞網（CNN）周二報導，鎖定全球各大城市人文、旅遊動態的英國文化雜誌《Time Out》針對全球大型城市的居民發布最佳城市調查，評選因素包括美食去處、建築、文化活動。《Time Out》期盼排名結果捕捉上榜城市速寫的同時，能為讀者提供更多旅行的靈感。各界預估2024年國際旅遊市場將恢復至2019年以來的新高點，本次調查除了仍以各大城市在地居民總計2萬人問卷答案為主體，《Time Out》也向自家上百名撰稿人與編輯徵求意見，彙整出這份最新榜單。

紐約市有逛不完的博物館，不少旅遊達人大方分享口袋名單。

前十名依序為美國紐約、南非開普敦、德國柏林、英國倫敦、西班牙馬德里、墨西哥墨西哥城、英國利物浦、日本東京、義大利羅馬、葡萄牙波圖（Porto）。上榜的亞洲城市還包括新加坡22名、曼谷24名、北京27名、吉隆坡33名、馬尼拉34名、首爾35名、河內36名。台北名列第46，贏過土耳其伊斯坦堡、日本大阪、中國香港、加拿大溫哥華。

名列第46名的台北，首先贏得《Time Out》注目的是「亞洲第一個同婚合法國度」，其次則是現代摩天大樓、摩天輪與各色廟宇、閩南式老屋並陳，群山與河川環繞讓居民容易接近自然美景，台北網羅世界各地美食，夜生活多采多姿。最重要的是，台北物價相對低廉，遊客利用方便的交通系統就能輕鬆遊覽全市。88%的台北人認為這是美麗的城市，飲食贏得90%受訪者讚揚。

《Time Out》去年11月發表2023年「全球最酷的40個街區」排行榜，台北市中山區位居第34名，成為台灣上榜唯一代表。去年4月，《Time Out》調查全球50座城市的公運系統，台北站上第8名。

榜首紐約市以眾多博物館與藝廊、蓬勃的劇場文化著稱，這座「不夜城」有許多場所24小時運轉，許多不同的社群文化各放異采，一年到頭任何時候總有派對可供參加，15%受訪者表示很想立刻遷居紐約。開普敦結合海洋、城市、山脈三種截然不同的美景，所有受訪者都誇讚這座城市「美麗」，居民可同時沉浸在都會時髦生活、徜徉於葡萄酒農場鄉間大地，最值得旅人了解的還有當地種族隔離歷史。