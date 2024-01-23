陶晶瑩、李李仁與藍姓及劉姓等人合夥推出麻辣燙品牌「辣杯杯」，但營運期間卻與合夥人劉吉仁發生歧見，導致陶晶瑩代墊貨款及薪資，雙方也對薄公堂。對此，「女人大律師」李怡貞在陶晶瑩發出的貼文下送暖，直呼「做人太客氣，其實只會一再的被踐踏而已。」

陶晶瑩今23日發律師聲明，並公開民事判決書，提告內容指前負責人劉吉仁違反忠實義務，刻意墊高成本賺差價、掏空公司。但麻辣零食雖被法院已認定與劉吉仁的買賣契約不成立。但對方有出貨予辣杯杯，導致被判要賠315萬，對此，陶晶瑩在直播有說明，她認為商品有問題，在疫情期間全捐給醫護人員。而辣杯杯對劉姓股東還提出刑事告訴，目前偵辦當中。

「女人大律師」李怡貞在留言區替陶晶瑩打氣：「辛苦陶子姊了，從陶子姐為了員工權益，怕案件假執行影響公司而提早發年終就可以知道為人。有時候做人太客氣，其實只會一再的被踐踏而已，無需要讓惡意扭曲抹黑的言論影響自己的初衷。」陶晶瑩則回：「怎麼覺得是在提醒我什麼？要繼續打下去嗎這官司？還是我只要開直播把這個鬼故事來龍去脈說清楚就好。」

並有網友看完整判決內容後給建議：「不當得利賠償金額的計算，民法規定很明確，必須將對方所失利益加上受領人因此所得都返還，以你們的案子，從判決書看起來要爭取酌減，除非有新的事證，所以您跟律師再評估。還詳列4個問題點」陶晶瑩則回應：「都提出了！我們律師也以為這樣很足夠了！誰知道……」。